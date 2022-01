Valentino Rossi all'assalto della 12 Ore del Golfo: info e orari tv - News (Di martedì 4 gennaio 2022) Parte da Abu Dhabi la seconda vita sportiva di Valentino Rossi che, dopo aver detto addio al Motomondiale, si prepara a vestire i panni del pilota automobilistico . Il pesarese sarà presente a Yas ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 4 gennaio 2022) Parte da Abu Dhabi la seconda vita sportiva diche, dopo aver detto addio al Motomondiale, si prepara a vestire i panni del pilota automobilistico . Il pesarese sarà presente a Yas ...

Advertising

repubblica : Valentino Rossi, la nuova vita è sempre di corsa: “Che traguardo diventare papà” [di Massimo Calandri] - Primaonline : Can Yaman batte la Ferragni, Draghi al top anche a livello mondiale, ancora un trionfo per i Måneskin, Valentino Ro… - valkyria46__ : RT @gponedotcom: Valentino Rossi al via della 12 Ore del Golfo: gli orari e dove vederla: Il Dottore correrà insieme a Luca Marini e Alessi… - infoitsport : Valentino Rossi, arriva il grande rifiuto: “Lo ritengo noioso” - MMinami30 : RT @corsedimoto: RAGAZZI VELOCI - Luca Marini si lancia nela sua seconda stagione in MotoGP. Il fratello di Valentino Rossi avrà un support… -