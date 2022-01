Vaccino Johnson & Johnson e variante Omicron | “richiamo efficace fino a 85% contro ricoveri”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ildelanti-Covid di“mostraall’85% di efficacial’ospedalizzazione in Sudafrica quandoè dominante”. A comunicarlo è l’azienda, in base ai nuovi risultati preliminari dello studio sudafricano di Fase 3b Sisonke 2. Un’analisi separata inoltre ha mostrato come questoutilizzato comeeterologo, cioè dopo un ciclo primario completato con altri prodotti scudo, ha generato un aumento di 41 volte degli anticorpi neutralizzanti e un aumento di 5,5 volte delle cellule T CD8+il nuovo mutante. Il lavoro condotto dal South African Medical Research Council (Samrc) ha permesso di rilevare che il ...

L'azienda: richiamo eterologo dopo ciclo primario con Pfizer aumenta di più anticorpi e cellule T contro nuovo mutante Il richiamo delanti - Covid di"mostra fino all'85% di efficacia contro l'ospedalizzazione in Sudafrica quando Omicron è dominante". A comunicarlo è l'azienda, in base ai nuovi risultati ...... che ha mostrato che "un richiamo omologo (con lo stesso) delcontro il Covid - 19 diha dimostrato un'efficacia fino all'85% contro l'ospedalizzazione correlata al ...