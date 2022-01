(Di martedì 4 gennaio 2022) Ildelanti - Covid di"mostraall'85% di efficacial'ospedalizzazione in Sudafrica quandoè dominante ". A comunicarlo è l'azienda, in base ai ...

Advertising

zazoomblog : Vaccino Johnson & Johnson e variante Omicron richiamo efficace fino a 85% contro ricoveri - #Vaccino #Johnson… - Carole71024753 : RT @arcobalengo: Djokovic potrà entrare in Australia senza avere fatto il vaccino? Allora Magic Johnson facciamolo scopare senza preservati… - zazoomblog : Vaccino Johnson & Johnson e variante Omicron “richiamo efficace fino a 85% contro ricoveri” - #Vaccino… - QdSit : Il richiamo del vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson 'mostra fino all'85% di efficacia contro l'ospedalizzazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson

Il richiamo delanti - Covid di"mostra fino all'85% di efficacia contro l'ospedalizzazione in Sudafrica quando Omicron è dominante ". A comunicarlo è l'azienda, in base ai nuovi risultati ...... che ha mostrato che "un richiamo omologo (con lo stesso) delcontro il Covid - 19 diha dimostrato un'efficacia fino all'85% contro l'ospedalizzazione correlata al ...Nuovi dati interessanti sul vaccino Covid Johnson & Johnson: il richiamo ha un'efficacia dell'85% contro ricoveri in Sudafrica ...Il diciannovenne Francesco Tropeano, di Carasco, è invece uno degli oltre 32 mila liguri, per la maggior parte under 30, che all’inizio dell’estate erano stati vaccinati con il monodose ...