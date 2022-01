Vaccino J&J e variante Omicron: «Il richiamo è efficace fino all’85% contro i ricoveri» (Di martedì 4 gennaio 2022) Il richiamo del Vaccino J&J «mostra fino all’85% di efficacia contro l’ospedalizzazione in Sudafrica quando Omicron è dominante». A comunicarlo è l’azienda, in base ai nuovi risultati preliminari dello studio sudafricano di Fase 3b Sisonke 2. Un’analisi separata inoltre ha mostrato come questo Vaccino utilizzato come richiamo eterologo, cioè dopo un ciclo primario completato con altri prodotti scudo, ha generato un aumento di 41 volte degli anticorpi neutralizzanti e un aumento di 5,5 volte delle cellule T CD8+ contro il nuovo mutante. Il lavoro condotto dal South African Medical Research Council (Samrc) ha permesso di rilevare che il richiamo di J&J ha ridotto il rischio di ospedalizzazione da Covid tra gli ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) IldelJ&J «mostradi efficacial’ospedalizzazione in Sudafrica quandoè dominante». A comunicarlo è l’azienda, in base ai nuovi risultati preliminari dello studio sudafricano di Fase 3b Sisonke 2. Un’analisi separata inoltre ha mostrato come questoutilizzato comeeterologo, cioè dopo un ciclo primario completato con altri prodotti scudo, ha generato un aumento di 41 volte degli anticorpi neutralizzanti e un aumento di 5,5 volte delle cellule T CD8+il nuovo mutante. Il lavoro condotto dal South African Medical Research Council (Samrc) ha permesso di rilevare che ildi J&J ha ridotto il rischio di ospedalizzazione da Covid tra gli ...

