Vaccino anti Covid | Moratti | «Evitare di presentarsi senza prenotazione»

(Di martedì 4 gennaio 2022) Lombardia, il punto dell’assessore regionale sulla campagna: «Nei prossimi giorni raggiungeremo 20 milioni di somministrazioni complessive». La Direzione Welfare: «Possonoai centri vaccinali, solo ed esclusivamente, i cittadini con più di 12 anni che vogliono ricevere la prima dose e quindi mai vaccinati. Anche per loro, però, sarebbe preferibile l’accesso con».

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Quarta dose contro Omicron: lo studio Uno studio condotto presso lo Sheba Medical Center di Tel Hashomerha ha scoperto che la quarta dose di- Covid aumenta di cinque volte gli anticorpi ...Nell'ultima settimana del 2021, l'agenzia indiana di regolamentazione dei farmaci ha autorizzato un produttore del paese a iniziare la distribuzione di unCOVID - 19 chiamato CORBEVAX. A ...Quante dosi di vaccini anti-Covid saremo chiamati a ricevere? Ogni quanti mesi e per quanto tempo? Cos'ha detto Matteo Bassetti e cosa farà l'Italia con la quarta dose ...La partecipazione di Novak Djokovic agli Australian Open ha aperto un fronte importante per quanto riguarda gli atleti «No vax». In sostanza, il serbo – numero uno al mondo ...