Vaccini, Landini: governo li renda obbligatori per tutti (Di martedì 4 gennaio 2022) 'Serve un atto di responsabilità da parte del governo, rendendo i Vaccini obbligatori per tutti'. Lo dice Maurizio Landini, leader della Cgil, sottolineando che 'finora il governo questa scelta non l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 gennaio 2022) 'Serve un atto di responsabilità da parte del, rendendo iper'. Lo dice Maurizio, leader della Cgil, sottolineando che 'finora ilquesta scelta non l'...

Advertising

repubblica : Landini: “Il governo renda i vaccini obbligatori per tutti” [di Roberto Mania] - repubblica : Landini: “Il governo renda i vaccini obbligatori per tutti” - GenFarina : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Landini: governo li renda obbligatori per tutti #obbligovaccinale - neifatti : Vaccini, Landini: governo li renda obbligatori per tutti - Armandoann4 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Landini: governo li renda obbligatori per tutti #obbligovaccinale -