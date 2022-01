Vaccini anti - Covid, Lombardia: "Si eviti di andare senza prenotazione" (Di martedì 4 gennaio 2022) commenta L'assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, ha fatto appello ai cittadini affinché non si presentino nei centri vaccinali senza prenotazione. Questo 'per un'affluenza ordinata e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 gennaio 2022) commenta L'assessore al Welfare della, Letizia Moratti, ha fatto appello ai cittadini affinché non si presentino nei centri vaccinali. Questo 'per un'affluenza ordinata e ...

LaStampa : Bologna, lo sfogo di Sansone sui vaccini anti-Covid: “I diritti umani non contano un c...o, non c’è libertà di scel… - ladyonorato : Secondo lo studio di #Pfizer (pubblicato recentemente) gli effetti dei farmaci genici sono questi: - istsupsan : ??On line 27esimo numero #RaraMente ??ringraziamento a #Mattarella, editoriale @DTaruscio-@AScopinaro ??#vaccini an… - Mariann46409026 : RT @a_meluzzi: Sotto i 65 anni i vaccini anti-covid aumentano il rischio di morte: lo studio postmarketing di Pfizer – Francesca Donato htt… - Massimi8900 : RT @a_meluzzi: Sotto i 65 anni i vaccini anti-covid aumentano il rischio di morte: lo studio postmarketing di Pfizer – Francesca Donato htt… -