“Vacci nel tuo Paese…” razzismo nella Casa del Gf vip? Il video parla chiaro

Advertising

serafina_fs : @VincenzoDeLuca Ma a scherziamo a fare i vaccini ai bambini da 5 anni ma siete fuori di cervello non ci siete propr… - 1926Azzurro : @enbusy Meglio un difensore con 3 allenamenti nel Napoli che Juan Jesus. Poi ripeto vacci piano con sconosciuto. Ri… - niccolobossini : @MicheleN967 @nerimatteo @longagnani @a_lunghi Bravo, da Draghi vacci con Natale Maria. A proposito, mi dite cos'è… - MargheritaMazza : @MAIKOL1212 certo che sei educatissima e tu chi sostieni la conosci sai chi e' sei un parente,dai su,a fare in culo… - 50_Cagliostro : @matteosalvinimi @Rinaldi_euro quando si potrà votare (se voteremo ancora) ci vorrete ricordare la vostra parte n… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacci nel

CheNews.it

Cronaca Italia Che cos'è l'autosorveglianza: tutte le nuove procedure per chi è[...] Tra le procedure da seguire se si scopre di aver avuto un contatto con una persona positiv [...]momento ...... uno studio tedesco ha evidenziato come le mascherine Ffp2, indossatemodo corretto riducono il ... Cronaca Italia Che cos'è l'autosorveglianza: tutte le nuove procedure per chi è[...] Tra le ...Gf vip, episodio di razzismo nella Casa? Il video mostra una discussione molto grave: sul web si chiedono provvedimenti.Sviluppato con una tecnologia usata in tutto il mondo da decenni, il nuovo vaccino è facile da conservare, poco costoso ed è già stato dato in concessione, senza oneri brevettuali, a un'azienda indian ...