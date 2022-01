Uomini e donne, le toccanti parole di Ida Platano sulla celebre dama: la frase inattesa (Di martedì 4 gennaio 2022) La celebre protagonista del parterre femminile si sbilancia e fa una dolce dedica alla compagna di studio. Ida Platano di Uomini e donne spiazza tutti i fan sul web. E’… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 4 gennaio 2022) Laprotagonista del parterre femminile si sbilancia e fa una dolce dedica alla compagna di studio. Idadispiazza tutti i fan sul web. E’… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - fattoquotidiano : Lavoro e stipendi, per i 25enni meno di 15mila euro lordi all’anno: la metà rispetto agli over 55. Tra uomini e don… - valeriafedeli : Le cariche istituzionali vanno condivise tra donne e uomini. A cominciare dalla scelta dei prossimi presidente dell… - 811Proudman : RT @Giul_Granato: Così è fatta una lettera di licenziamento. Fredda, quasi anonima. Tiene dentro codici e commi, fuori lacrime e pianti deg… - soltantopioggia : non per il contenuto ma perché è diventato uomini e donne e lui praticamente è seduto sul gradino come MDF che guar… -