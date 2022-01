Un'ora sola vi vorrei 2022: nella seconda puntata, stasera su Rai2, l'omaggio a Pino Daniele e a Napoli (Di martedì 4 gennaio 2022) stasera su Rai2 alle 21:20 torna Un'ora sola vi vorrei 2022, lo show satirico condotto da Enrico Brignano: nella seconda puntata l'omaggio a Pino Daniele e alla città di Napoli. stasera su Rai2 alle 21:20 appuntamento con la seconda puntata di Un'ora sola vi vorrei 2022, il one man show di Enrico Brignano che rilegge il mondo e la contemporaneità con ironia, senza rinunciare all'empatia. Il 4 gennaio è il giorno in cui, sette anni fa, è scomparso Pino Daniele. Enrico Brignano, partendo da questo spunto, oltre ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022)sualle 21:20 torna Un'oravi, lo show satirico condotto da Enrico Brignano:l'e alla città disualle 21:20 appuntamento con ladi Un'oravi, il one man show di Enrico Brignano che rilegge il mondo e la contemporaneità con ironia, senza rinunciare all'empatia. Il 4 gennaio è il giorno in cui, sette anni fa, è scomparso. Enrico Brignano, partendo da questo spunto, oltre ...

