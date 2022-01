“Uno schifo, è gravissimo”. Alfonso Signorini massacrato dal pubblico dopo quello che successo al GF Vip (Di martedì 4 gennaio 2022) Durante l’ultima puntata del GF Vip 6 è andata in scena una sfuriata di Alfonso Signorini contro alcuni vipponi, ma su Twitter il conduttore è stato massacrato per non aver rimproverato Katia Ricciarelli, protagonista di scivoloni e pesanti critiche contro alcune concorrenti del GF Vip 6. “Soleil chi nomini. Scusate, perché altrimenti interrompo il collegamento. – ha detto un furioso Alfonso Signorini – No, però scusate, poi io mi arrabbio. L’educazione insegna che se io vi dico: ‘Per cortesia, silenzio’, fate silenzio. Ma come siete stati educati. In tre anni, è la prima volta che mi capita un disagio di questo tipo, dico la verità. È un disagio”. E ancora: “Scusate, se io dico: ‘Silenzio’ dovete avere rispetto. Ma non perché sono io, perché c’è chi sta facendo un lavoro. È anche per il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Durante l’ultima puntata del GF Vip 6 è andata in scena una sfuriata dicontro alcuni vipponi, ma su Twitter il conduttore è statoper non aver rimproverato Katia Ricciarelli, protagonista di scivoloni e pesanti critiche contro alcune concorrenti del GF Vip 6. “Soleil chi nomini. Scusate, perché altrimenti interrompo il collegamento. – ha detto un furioso– No, però scusate, poi io mi arrabbio. L’educazione insegna che se io vi dico: ‘Per cortesia, silenzio’, fate silenzio. Ma come siete stati educati. In tre anni, è la prima volta che mi capita un disagio di questo tipo, dico la verità. È un disagio”. E ancora: “Scusate, se io dico: ‘Silenzio’ dovete avere rispetto. Ma non perché sono io, perché c’è chi sta facendo un lavoro. È anche per il ...

