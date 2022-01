Un’avventura | il significato della canzone di Battisti e il collegamento col film

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 4 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21:20, su Rai Tre, andrà in onda in prima visione il”, diretto da Marco Danieli. Nel castpellicola troviamo Michele Riondino, che veste i panni di Matteo, e Laura Chiatti, che interpreta invece l’altra protagonista Francesca. Matteo e Francesca sono entrambi spinti da una forte attrazione l’uno verso l’altra, ma hanno obiettivi diversi: lui ha l’ambizione di diventare un affermato musicista, mentre Francesca desidera essere una donna libera e per questo sceglierà di girare il mondo per cinque lunghi anni. Matteo resterà in Puglia a scrivere canzoni d’amore pensando sempre a lei. Francesca farà ritorno, negli anni ’70, portando con sé il vento del cambiamento caratterizzato dall’emancipazione e dal progresso. Matteo e Francesca possono così rincontrarsi e coltivare di nuovo il loro grande ...