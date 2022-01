Una Vita, anticipazioni spagnole: Bellita è veramente morta? (Di martedì 4 gennaio 2022) Un misterioso intrigo terrà banco ad Una Vita, come annunciano le anticipazioni spagnole. Nel corso delle prossime puntate, infatti, i Dominguez faranno ritorno ad Acacias e Bellita non sarà con loro. Ricordiamo che la cantante, in compagnia di José Miguel e della loro domestica Alodia, si è recata in Argentina per assistere la figlia Cinta, alle prese con una gravidanza a rischio. Improvvisamente i vicini vedranno sopraggiungere solo il signor Dominguez e Alodia e l'uomo comunicherà con aria affranta a tutti che la povera Bellita è morta. Questa notizia lascerà amici e conoscenti della Del Campo sconvolti, ma presto Rosina comincerà ad avere molti dubbi e sospetti sulla sorte della donna. In particolare, la moglie di Liberto noterà che José Miguel ed Alodia si comportano in modo ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 4 gennaio 2022) Un misterioso intrigo terrà banco ad Una, come annunciano le. Nel corso delle prossime puntate, infatti, i Dominguez faranno ritorno ad Acacias enon sarà con loro. Ricordiamo che la cantante, in compagnia di José Miguel e della loro domestica Alodia, si è recata in Argentina per assistere la figlia Cinta, alle prese con una gravidanza a rischio. Improvvisamente i vicini vedranno sopraggiungere solo il signor Dominguez e Alodia e l'uomo comunicherà con aria affranta a tutti che la povera. Questa notizia lascerà amici e conoscenti della Del Campo sconvolti, ma presto Rosina comincerà ad avere molti dubbi e sospetti sulla sorte della donna. In particolare, la moglie di Liberto noterà che José Miguel ed Alodia si comportano in modo ...

