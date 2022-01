Una Vita, anticipazioni 5 gennaio: Israel tortura Felipe, ma Genoveva non confessa (Di martedì 4 gennaio 2022) Una Vita, anticipazioni 5 gennaio: puntata emozionante quella di domani! Protagonisti saranno Genoveva, Felipe e Israel, ma anche Antonito e Solano. Una Vita, anticipazioni 5 gennaio: Felipe rischia la Vita, ma Genoveva non ammette di aver ucciso Marcia Felipe viene sempre torturato da Israel, che come sa chi ha letto i nostri spoiler, vuole far confessare a Genoveva la sua colpevolezza nell’omicidio di Marcia. Tuttavia la Salmeròn, pur atterrita per ciò che sta succedendo al marito, non confessa nulla … Per ora! Quando lo farà, avrà un’amarissima sorpresa! Antonito ricattato da ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 4 gennaio 2022) Una: puntata emozionante quella di domani! Protagonisti saranno, ma anche Antonito e Solano. Unarischia la, manon ammette di aver ucciso Marciaviene sempreto da, che come sa chi ha letto i nostri spoiler, vuole farre ala sua colpevolezza nell’omicidio di Marcia. Tuttavia la Salmeròn, pur atterrita per ciò che sta succedendo al marito, nonnulla … Per ora! Quando lo farà, avrà un’amarissima sorpresa! Antonito ricattato da ...

