"Una medaglia per due". Da Berlino a Tokyo quando lo sport insegna l’amicizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 2021 è stato un anno fantastico sportivamente parlando per il nostro paese. La vittoria ad Euro 2020, le 40 medaglie alle Olimpiadi, le 69 medaglie alla paralimpiadi, gi EuroTrigames, gli europei di pallavolo, di basket, il grande Tennis, portato in auge da Berrettini, e molto altro ancora – come l’addio di Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Un anno di successi che non dimenticheremo facilmente, trainato dall’atletica leggera: 5 ori su 5 podi, col grande exploit di Marcell Jacobs nei 100 metri piani, nella stafetta 4x100 con I compagni Patta, Desalu e Tortu; le vittoria di Stano e Palmisano e poi nel salto in alto con ‘Gimbo Tamberi’. Ecco proprio quest’ultimo mi è rimasto nel cuore, non solo per l’incredibile vittoria dopo cinque anni sofferti che lo hanno visto fermarsi, ma anche per quell’incredibile e sentito gesto con Barshim: dividere l’oro. Cosa per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 2021 è stato un anno fantasticoivamente parlando per il nostro paese. La vittoria ad Euro 2020, le 40 medaglie alle Olimpiadi, le 69 medaglie alla paralimpiadi, gi EuroTrigames, gli europei di pallavolo, di basket, il grande Tennis, portato in auge da Berrettini, e molto altro ancora – come l’addio di Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Un anno di successi che non dimenticheremo facilmente, trainato dall’atletica leggera: 5 ori su 5 podi, col grande exploit di Marcell Jacobs nei 100 metri piani, nella stafetta 4x100 con I compagni Patta, Desalu e Tortu; le vittoria di Stano e Palmisano e poi nel salto in alto con ‘Gimbo Tamberi’. Ecco proprio quest’ultimo mi è rimasto nel cuore, non solo per l’incredibile vittoria dopo cinque anni sofferti che lo hanno visto fermarsi, ma anche per quell’incredibile e sentito gesto con Barshim: dividere l’oro. Cosa per ...

Advertising

francyconlak : RT @cosochetwitta: SOLEIL:'No li è chiusa la porta rossa' MIRI 'Lo so non sono il tuo migliore amico' DATE UNA MEDAGLIA A MIRIANA #GFVIP #… - HuffPostItalia : 'Una medaglia per due'. Da Berlino a Tokyo quando lo sport insegna l’amicizia - Nadia29707647 : @rubio_chef Così, da una parte ottiene servitori fedeli e obbedienti, che però, rovescio della medaglia, commette u… - SoniaLaVera : RT @Mr_Ozymandias: Se da una parte l'amore per il potere è la forza trainante dell'economia globale da parte dell'élite, dall'altro lato de… - anna_nan18 : 4 gennaio 1944 a seguito di una delazione viene arrestato il giovane prete partigiano Don Giuseppe Morosini, poi fu… -