Un vaccino sotto forma di cerotto contro il Covid-19: al via la sperimentazione (Di martedì 4 gennaio 2022) Ginevra – Un vaccino sotto forma di cerotto contro il Covid-19. Sarà testato dal 10 gennaio all’Unisanté di Losanna in Svizzera su 26 volontari sani che saranno seguiti per sei mesi. “L’obiettivo è sviluppare una risposta cellulare contro diverse proteine di SARS-CoV-2, al fine di fornire una protezione più duratura e più ampia contro le varianti”, spiega al sito dell’agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS Alix Miauton, capo della clinica presso il Policlinico Tropical Medicine, Travel e vaccinazioni a Unisanté. “Questo è un vaccino complementare ad altri vaccini già esistenti, che sono efficaci. Non si intende sostituirli”, sottolinea il medico coordinatore di questa sperimentazione clinica di fase 1 ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 gennaio 2022) Ginevra – Undiil-19. Sarà testato dal 10 gennaio all’Unisanté di Losanna in Svizzera su 26 volontari sani che saranno seguiti per sei mesi. “L’obiettivo è sviluppare una risposta cellularediverse proteine di SARS-CoV-2, al fine di fornire una protezione più duratura e più ampiale varianti”, spiega al sito dell’agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS Alix Miauton, capo della clinica presso il Policlinico Tropical Medicine, Travel e vaccinazioni a Unisanté. “Questo è uncomplementare ad altri vaccini già esistenti, che sono efficaci. Non si intende sostituirli”,linea il medico coordinatore di questaclinica di fase 1 ...

Advertising

rtl1025 : ?? Costretto a ricevere il #vaccino anti #Covid19 per continuare a lavorare, un uomo ha usato un laccio emostatico,… - Adnkronos : Un vaccino contro il #covid sotto forma di cerotto: si sperimenta in #Svizzera. - borghi_claudio : @ElGuappo6 @istsupsan Ricordiamo che l'Aifa in audizione ha detto che al momento i morti accertati da vaccino sono… - andreaflo7 : @elio_bioli @caaaaapppp @FBiasin Che se confronti i dati degli aventi avversi da vaccino ( parliamo sempre di numer… - silviaarmstrong : @Ri_Ghetto Si esatto! Io sono una persona che ha sempre creduto nel vaccino, ma se proprio dovevano fare qualcosa,… -