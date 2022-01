Un uomo di 27 anni è stato gambizzato al Casilino (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Un uomo di 27 anni è statoi gambizzato al Casilino, quartiere della estrema periferia orientale della Capitale. Teatro dell'aggressione un appartamento di via Padre Giuseppe Petrilli. Il giovane, con precedenti penali, è stato ferito alle gambe da alcuni proiettili. A chiamare il 112 i vicini che hanno raccontato di una lite all'interno dello stabile. L'uomo e' stato trasportato dai sanitari del 118 al Policlinico Umberto I in codice rosso. Sul posto i poliziotti del commissariato Casilino. Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Undi 27al, quartiere della estrema periferia orientale della Capitale. Teatro dell'aggressione un appartamento di via Padre Giuseppe Petrilli. Il giovane, con precedenti penali, èferito alle gambe da alcuni proiettili. A chiamare il 112 i vicini che hanno raccontato di una lite all'interno dello stabile. L'e'trasportato dai sanitari del 118 al Policlinico Umberto I in codice rosso. Sul posto i poliziotti del commissariato

Advertising

juventusfc : Nei suoi 6 anni in bianconero Fabio Capello è stato spesso un uomo decisivo contro il Napoli. Ed è lui protagonist… - ilfoglio_it : A Varese un uomo ha ucciso il proprio figlio di 7 anni e ferito la ex moglie. Una tragedia che poteva essere evitat… - matteorenzi : Angelo Burzi era uomo delle istituzioni, indagato da anni per accuse che giudicava ingiuste. Si è tolto la vita la… - CinziaRuta1 : RT @AxiaFel: Due piccole dosi per i bambini 2-5 anni non garantiscono “immunità” x cui si va verso 3ª dose. Così dichiara pfz a trial in co… - PuniFra : RT @AxiaFel: Due piccole dosi per i bambini 2-5 anni non garantiscono “immunità” x cui si va verso 3ª dose. Così dichiara pfz a trial in co… -