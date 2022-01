Un telecomando che si carica col Wi-Fi: il geniale prodotto Samsung presentato al CES 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) È stato presentato un telecomando senza precedenti e che pare sia in grado di ricaricarsi sfruttando il Wi-Fi. Il suo predecessore poteva farlo attraverso un’altra metodologia facilmente applicabile, mentre adesso sfrutterà un metodo migliore. Ma in che modo ci riesce esattamente? Ecco il telecomando in questione, capace di ricaricarsi utilizzando un semplice router Wi-Fi – Computermagazine.itAlla fiera di Las Vegas è stato ufficialmente annunciato l’EcoRemote, ossia un telecomando dotato di una funzionalità parecchio interessante e che non si vede spesso in giro per il mondo. Difatti, questa tipologia di impostazione è davvero particolare nella sua interezza, ed il motivo del perché diciamo questo è abbastanza semplice. LEGGI ANCHE: Smartwatch incredibile a €29, con ... Leggi su computermagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) È statounsenza precedenti e che pare sia in grado di rirsi sfruttando il Wi-Fi. Il suo predecessore poteva farlo attraverso un’altra metodologia facilmente applicabile, mentre adesso sfrutterà un metodo migliore. Ma in che modo ci riesce esattamente? Ecco ilin questione, capace di rirsi utilizzando un semplice router Wi-Fi – Computermagazine.itAlla fiera di Las Vegas è stato ufficialmente annunciato l’EcoRemote, ossia undotato di una funzionalità parecchio interessante e che non si vede spesso in giro per il mondo. Difatti, questa tipologia di impostazione è davvero particolare nella sua interezza, ed il motivo del perché diciamo questo è abbastanza semplice. LEGGI ANCHE: Smartwatch incredibile a €29, con ...

