Un posto al sole: Marina si vuole vendicare di Lara (Di martedì 4 gennaio 2022) Nelle Trame dell'episodio in onda oggi di Un posto al sole rivelano che Marina riterrà Lara responsabile della fuga di notizie del Pastifico Marina pronta a vendicarsi di LaraUna nuova ed entusiasmante puntata attende i fan di Un posto al sole. La soap come sempre va in onda dalle 20.45 circa su Rai 3 e grazie agli spoiler possiamo anticipare cosa vedremo questa sera. Marina è convinta di aver trovato il responsabile della fuga di notizie al pastificio: la colpa è tutta di Lara. Vittorio, capisce di essere ancora innamorato di Speranza e non sopporta che la ragazza stia con Samuel. Bianca invece è molto triste per la partenza di sua mamma. La piccola Boschi riceverà però una bella sorpresa dai suoi ...

