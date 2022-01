ULTIM’ORA – Lorenzo Insigne ha firmato con il Toronto! (Di martedì 4 gennaio 2022) Come testimoniato ed evidenziato dall’edizione online del quotidiano La Repubblica, Lorenzo Insigne ha firmato con il Toronto. Lo ha fatto a Roma, in una stanza dell’hotel St. Regis, a due passi alla Stazione Termini. Di seguito quanto si legge sull’edizione online del quotidiano: “Il capitano del Napoli, con maglione a collo alto bianco nel video, era accompagnato dall’agente Pisacane, l’intermediario Andrea D’Amico e dalla moglie Jenny. Un pomeriggio nella hall dell’albergo e poi la sigla sull’accordo arrivata nel tardo pomeriggio”. Insigne Napoli MLSQUI IL VIDEO https://video.repubblica.it/sport/calcio-Insigne-giochera-a-toronto-il-video-esclusivo-della-firma-del-contratto-in-un-hotel-romano/405164/405874?ref=RHTP-BH-I329541896-P1-S2-T1 La firma sull’addio alla squadra in cui è ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 gennaio 2022) Come testimoniato ed evidenziato dall’edizione online del quotidiano La Repubblica,hacon il Toronto. Lo ha fatto a Roma, in una stanza dell’hotel St. Regis, a due passi alla Stazione Termini. Di seguito quanto si legge sull’edizione online del quotidiano: “Il capitano del Napoli, con maglione a collo alto bianco nel video, era accompagnato dall’agente Pisacane, l’intermediario Andrea D’Amico e dalla moglie Jenny. Un pomeriggio nella hall dell’albergo e poi la sigla sull’accordo arrivata nel tardo pomeriggio”.Napoli MLSQUI IL VIDEO https://video.repubblica.it/sport/calcio--giochera-a-toronto-il-video-esclusivo-della-firma-del-contratto-in-un-hotel-romano/405164/405874?ref=RHTP-BH-I329541896-P1-S2-T1 La firma sull’addio alla squadra in cui è ...

