Ultime Notizie Roma del 04-01-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 gennaio 2022)dailynews radiogiornale l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno prima di scuola e covid in apertura perché il rientro dopo le vacanze di Natale rimane è programmato per gli studenti per il 10 gennaio secondo la posizione del governo Alcune regioni in ordine sparso suggeriscono il rinvio delle aperture di corsa da te davanti all’ondata di contaggi spinti dalla variante nomi che mentre la Lombardia sospende l’attività doposcuola di asili nido e materne governatore si riuniscono oggi prospettano nuove proposte da sottoporre alle sicuri vivo ad una settimana dalla ripresa delle lezioni autorevoli fonti di governo assicurano alla tiene Kronos che l’orientamento dell’esecutivo resta quello di tenere la data del 10 gennaio per il ritorno degli studenti sui banchi e nonostante l’aggravarsi del quadro epidemiologico la linea non sarebbe ...