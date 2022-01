Ufficiale Garmin Venu 2 Plus: costa 449 euro, ha il GPS e permette di rispondere alle chiamate (Di martedì 4 gennaio 2022) Al CES 2022 Garmin ha svelato anche Vivomove Sport, nuovo smartwatch ibrido: dietro alle lancette c'è uno schermo touch.... Leggi su dday (Di martedì 4 gennaio 2022) Al CES 2022ha svelato anche Vivomove Sport, nuovo smartwatch ibrido: dietrolancette c'è uno schermo touch....

Advertising

fainformazione : Garmin presenta al CES 2022 gli smartwatch Venu 2 Plus e Vivomove Sport Chiacchierati almeno da Novembre, apparsi… - fainfoscienza : Garmin presenta al CES 2022 gli smartwatch Venu 2 Plus e Vivomove Sport Chiacchierati almeno da Novembre, apparsi… - infoitsalute : Chiamate, messaggi e musica direttamente dall'orologio | Garmin Venu 2 Plus è ufficiale, ed ha già vinto il CES Inn… -