UFFICIALE – Dal Napoli: “Luciano Spalletti positivo al Covid-19” (Di martedì 4 gennaio 2022) Altra stangata in casa Napoli, dopo il comunicato della positività di Mario Rui, si aggiunge anche un altro candidato alla lista: una notizia che certamente non rassicura l’ambiente Napoli. Luciano SpallettiSi sta parlando del mister Luciano Spalletti, il cui è risultato positivo al Covid-19 dopo aver effettuato il tampone odierno. Con quest’ultima notizia si mette ancor più in dubbio Juventus-Napoli che già non si preannuncia nei migliori dei modi. Ecco il tweet UFFICIALE della SSC Napoli: Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico e ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 gennaio 2022) Altra stangata in casa, dopo il comunicato della positività di Mario Rui, si aggiunge anche un altro candidato alla lista: una notizia che certamente non rassicura l’ambienteSi sta parlando del mister, il cui è risultatoal-19 dopo aver effettuato il tampone odierno. Con quest’ultima notizia si mette ancor più in dubbio Juventus-che già non si preannuncia nei migliori dei modi. Ecco il tweetdella SSC: Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al-19 di. Il Mister è asintomatico e ...

