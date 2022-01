UFFICIALE – Boga è un nuovo giocatore dell’Atalanta (con tanto di 10 sulla maglia)

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo due giorni di attesa, l’ufficialità è finalmente arrivata: Jeremieè un. Il ragazzo acquistato a Natale per 22 milioni di euro ha sostenuto senza problemi le visite mediche in quel di Zingonia, e la cilieginatorta arriva dal suo numero di: la numero 10. L’eredità del Papu è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni di Atalanta-Ajax, 2^ giornata di Champions League Probabili formazioni Liverpool-Atalanta, 4^ giornata Champions League Koopmeiners-Atalanta, la conferma del ds dell’AZ: “Trattativa con i nerazzurri, ma…” Musso-Atalanta, è fatta. Ecco il primo acquisto nerazzurro della stagione 2021/2022 Gomez contro Gasperini: ...

di Fabio Gennari In attesa dell'annunciodi, che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, l'Atalanta continua gli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia e recupera anche Rafael Toloi . Il brasiliano ieri si è allenato ...Dopo due giorni di attesa , l'ufficialità è finalmente arrivata: Jeremieè un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il ragazzo acquistato a Natale per 22 milioni di euro ha sostenuto senza problemi le visite mediche in quel di Zingonia, e la ciliegina sulla torta arriva dal ...Dopo due giorni di attesa, l'ufficialità è finalmente arrivata: Jeremie Boga è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il ragazzo acquistato a Natale per 22 mili ...L'attaccante spagnolo avrebbe parlato con Allegri e potrebbe restare alla Juventus fino a giugno: Scamacca in pole per il dopo Morata ...