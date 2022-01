Advertising

sportli26181512 : Udinese, in 9 contagiati dal Covid: a rischio la trasferta a Firenze: Sette giocatori e due membri dello staff sono… - Damianodanny1 : COVID ANCHE CHIELLINI POSITIVO VID COVID RIENTRO DA VACANZE DI NATALE STRAGE X SQUADRE DI SERIE A 40 I GI… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese contagiati

UDINE - Focolaio Covid anche all': la società friulana ha comunicato che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività ...... facendo bottino pieno con Torino eprima di sfidare l'Inter al Gewiss Stadium. Non è mai ... Nel Torino idal Covid sono quattro, tra cui il centrocampista Verdi. Ancora niente da ...Il comunicato del club. Sono tutti in isolamento, attivate le procedure e i protocolli in vigore. In Serie A è boom di contagi ...UDINE - Focolaio Covid anche all' Udinese: la società friulana ha comunicato che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati ...