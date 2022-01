Tuttosport: il Newcastle pronto a presentare un’offerta per Insigne (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzo Insigne è ormai vicinissimo al Toronto. Si aspetta soltanto l’incontro con la dirigenza del club canadese per la firma del contratto. Ma Tuttosport scrive che il Newcastle sarebbe pronto a farsi avanti con un’offerta allettante per il capitano del Napoli. “Non vuole distrazioni, Insigne, e ha già rifiutato alcune proposte che gli sono arrivate di recente. In primis l’Inter, ma anche l’Atletico Madrid e pure la Juventus, tutte società che avevano fiutato l’affare prendendo a parametro zero un campione che ha contribuito a riportare in Italia la Coppa Europa per nazioni, dopo un’assenza di 53 anni. Esiste una sola alternativa al Toronto, ed è la Premier, da dove gli arriverà a breve un’offerta scritta da parte del Newcastle”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzoè ormai vicinissimo al Toronto. Si aspetta soltanto l’incontro con la dirigenza del club canadese per la firma del contratto. Mascrive che ilsarebbea farsi avanti conallettante per il capitano del Napoli. “Non vuole distrazioni,, e ha già rifiutato alcune proposte che gli sono arrivate di recente. In primis l’Inter, ma anche l’Atletico Madrid e pure la Juventus, tutte società che avevano fiutato l’affare prendendo a parametro zero un campione che ha contribuito a riportare in Italia la Coppa Europa per nazioni, dopo un’assenza di 53 anni. Esiste una sola alternativa al Toronto, ed è la Premier, da dove gli arriverà a brevescritta da parte del”. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Newcastle Sampdoria, la Premier su Colley e Thorsby: il punto Tuttosport oggi fa una fotografia della situazione. Uno con parecchi estimatori in Premier League ... Il gambiano piace al Watford di Ranieri, al Leeds, all'Everton e al Newcastle. Pure Thorsby ha ...

Agbonlahor: 'Ronaldo? Sta rovinando i giovani dello United' Contro il Newcastle era teso in campo, alzava le braccia ogni volta che riusciva ad ottenere un aallone. E poi, a fine gara, è uscito dal campo con la faccia scura e suppongo che ce l'avesse anche ...

Over 2,5 in vista in Newcastle-Manchester United Tuttosport Sabatini: "Ramsey tratterà personalmente la sua cessione: Newcastle e Aston Villa ci pensano" I club interessati sono Newcastle e Aston Villa' 'Aaron Ramsey è in uscita dalla Juve: il centrocampista gallese, nei prossimi giorni, tratterà personalmente la sua cessione. Nel corso dell'edizione d ...

Calciomercato Sampdoria, Tuttosport: «Non escluse partenze eccellenti» ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il sipario sul calciomercato invernale si alzerà il 3 gennaio. La Sampdoria deve far cassa per poter investire: l’analisi di Tuttosport Il calciomercato ...

