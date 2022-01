“Tutto quello che fai esprime entusiasmo e bravura”. Andrea Delogu, la rossa più frizzante della tv, è un vulcano di novità – FOTO (Di martedì 4 gennaio 2022) Andrea Delogu. La poliedrica artista pubblica sul suo profilo Instagram le immagini del suo ultimo viaggio e dà alcuni appuntamenti importanti Dando un’occhiata al profilo Instagram di Andrea Delogu possiamo accorgerci della classe della raffinatezza che fanno parte di lei. A svariati caroselli di scatti che raccontano la sua vita privata e i suoi impegni L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 4 gennaio 2022). La poliedrica artista pubblica sul suo profilo Instagram le immagini del suo ultimo viaggio e dà alcuni appuntamenti importanti Dando un’occhiata al profilo Instagram dipossiamo accorgerciclasseraffinatezza che fanno parte di lei. A svariati caroselli di scatti che raccontano la sua vita privata e i suoi impegni L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

borghi_claudio : @Ilcavaliere20 @beccacciaro1 @14Orlandi @valeegiu1 @ClaudioSimonel6 @fatima_lorrai @LaStampa @AntonelloZedda… - AlbertoBagnai : Bè, no, non è del tutto corretto quello che afferma il mio omonimo. Io la vedo più così: - RaiRadio2 : “Fui totalmente affascinato da Hollywood... devo aver visto almeno trecento film al mese per due o tre anni. Wester… - gianniruj : @DiegoFusaro Me ne sbatto altamente, faccio quello che ho sempre fatto da quando sono nato, tranne il sevizio milit… - zivq74 : RT @intuslegens: C'è qualche virologo in grado di dirmi perché il paese più vaccinato è quello con più morti? Lo so, sono numeri da influen… -