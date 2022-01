Tutti in classe dopo la Befana: boom di contagi ma il Governo tira dritto. Sindacati delusi da Bianchi (Di martedì 4 gennaio 2022) Tutti in classe in presenza fra il 7 e il 10 gennaio. Sembra ormai chiaro che il Governo non ha intenzione di posticipare il ritorno a scuola post festività. Nemmeno davanti a 170 mila contagi registrati il 4 gennaio. E Bianchi inizia il nuovo anno con lo sfavore sindacale, che dopo l'incontro odierno, si ritrova, se è possibile, con una maggiore pressione da parte delle organizzazioni sindacali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022)inin presenza fra il 7 e il 10 gennaio. Sembra ormai chiaro che ilnon ha intenzione di posticipare il ritorno a scuola post festività. Nemmeno davanti a 170 milaregistrati il 4 gennaio. Einizia il nuovo anno con lo sfavore sindacale, chel'incontro odierno, si ritrova, se è possibile, con una maggiore pressione da parte delle organizzazioni sindacali. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Mario Draghi riceve i ministri dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza e il co… - orizzontescuola : Tutti in classe dopo la Befana: boom di contagi ma il Governo tira dritto. Sindacati delusi da Bianchi - FarsiPaolo : RT @MRC_uscITA: #Vergognoso e' il talebano medio ULTRAVAX. Disintossicatevi e prendete esempio da un gran campione, siete sempre in tempo… - zoethecomfort : @La_manina__ Paghiamo tutti un ritorno a scuola che ha azzerato l’unica saggia decisione di investire per ridurre g… - Marcell16569064 : RT @Melaion: La Chiesa Cattolica o totalitaria non lascia spazio mediatico alle altre religioni. Perciò piace alla classe dirigente autorit… -