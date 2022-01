Tutti i look del centravanti che tutti vogliono, Erling Braut Haaland (Di martedì 4 gennaio 2022) In campo è semplicemente devastante, impossibile da marcare per i difensori e capace di viaggiare alla media di oltre un gol a partita (nel Dortmund ha segnato 76 gol in 75 partite disputate, quest'anno è a quota 19 reti in 16 apparizioni tra campionato e Champions League). Erling Braut Haaland è il classe 2000 più ambito del mondo, prossimo uomo mercato seguito e inseguito dai più importanti club europei, con un accordo, si dice, in fase già molto avanzata con il Real Madrid. Ma Haaland non è soltanto un fenomeno nelle aree di rigore, perché anche fuori dal campo mostra, in fatto di look, doti decisamente fuori dal comune. Erling Braut Haaland, calcio, Borussia Dortmund Haaland esulta dopo un gol con il Borussia Dortmund CHINE ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 gennaio 2022) In campo è semplicemente devastante, impossibile da marcare per i difensori e capace di viaggiare alla media di oltre un gol a partita (nel Dortmund ha segnato 76 gol in 75 partite disputate, quest'anno è a quota 19 reti in 16 apparizioni tra campionato e Champions League).è il classe 2000 più ambito del mondo, prossimo uomo mercato seguito e inseguito dai più importanti club europei, con un accordo, si dice, in fase già molto avanzata con il Real Madrid. Manon è soltanto un fenomeno nelle aree di rigore, perché anche fuori dal campo mostra, in fatto di, doti decisamente fuori dal comune., calcio, Borussia Dortmundesulta dopo un gol con il Borussia Dortmund CHINE ...

