Tutte le ipotesi per rendere sicura l' elezione del presidente della Repubbica

AGI - Effetto covid sul Quirinale. La pandemia che sta colpendo il Paese da due anni avrà delle ripercussioni anche sulle elezioni del nuovo presidente della Repubblica: fissata nel 24 gennaio alle 15 la data della prima seduta comune del Parlamento, il presidente della Camera Roberto Fico ha spiegato che si sta lavorando "insieme al Collegio dei Questori per definire l'organizzazione e le misure per garantire la piena operatività e sicurezza del voto". L'obiettivo è infatti evitare che gli oltre mille grandi elettori si accalchino per votare aumentando i contagi e sono dunque allo studio contingentamenti per entrare in aula, riduzione del numero di scrutini al giorno, pause per la sanificazione. Ma soprattutto si sta valutando come regolamentare l'uso del Green pass rafforzato e si soppesa l'impatto ...

