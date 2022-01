"Tsunami" Omicron sugli Usa: un milione di casi in 24 ore (Di martedì 4 gennaio 2022) L'immunologo Anthony Fauci aveva previsto un aumento dei contagi. In un giorno gli Stati Uniti hanno registrato 1.042.000 casi Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) L'immunologo Anthony Fauci aveva previsto un aumento dei contagi. In un giorno gli Stati Uniti hanno registrato 1.042.000

Advertising

Agenzia_Ansa : Israele non punta all'immunità di gregge, dice il coordinatore israeliano della lotta al Covid, prof. Saman Zarka… - infoitinterno : Omicron: tsunami in Usa, 1 milione di nuovi casi in 24 ore - Nicola_Firenze : @brrivv1 @bioccolo Però sarebbe anche il caso che questo 'viaggio verso la convivenza', non comportasse uno 'tsunam… - editta_fazzi : Covid nel mondo, tsunami-Omicron negli Usa: oltre 1 milione di casi in 24 ore. In Germania e Austria non si ferma l… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: In Francia il governo punta ad un calendario 'il più possibile vicino a quello che era previsto' per l'entrata in vigore… -