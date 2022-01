Tsunami-Omicron e ospedali al collasso. Dal 10 gennaio Italia ferma? Ecco le regioni che rischiano la zona arancione (Di martedì 4 gennaio 2022) Dal prossimo lunedì, 10 gennaio, alcune regioni passeranno dalla zona gialla a quella arancione. Secondo le previsioni infatti alcune di esse raggiungerà per allora il 30 per cento di occupazione dei letti nei reparti ordinari e il 20 per cento dei posti in terapia intensiva e quindi venerdì 7 gennaio la cabina di regia potrebbe decidere il cambio di colore. Sale infatti al 15 per cento il tasso di occupazione delle terapie intensive al livello nazionale, +1% in un giorno. È quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell'Agenas aggiornato con i dati di ieri sera 3 gennaio. Su anche l'occupazione dei posti letto in area medica, al 19% (+1%). E sono 15 le regioni con le rianimazioni sopra la prima soglia critica del 10%: Abruzzo e Umbria (12%), Sicilia (13%), ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Dal prossimo lunedì, 10, alcunepasseranno dallagialla a quella. Secondo le previsioni infatti alcune di esse raggiungerà per allora il 30 per cento di occupazione dei letti nei reparti ordinari e il 20 per cento dei posti in terapia intensiva e quindi venerdì 7la cabina di regia potrebbe decidere il cambio di colore. Sale infatti al 15 per cento il tasso di occupazione delle terapie intensive al livello nazionale, +1% in un giorno. È quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell'Agenas aggiornato con i dati di ieri sera 3. Su anche l'occupazione dei posti letto in area medica, al 19% (+1%). E sono 15 lecon le rianimazioni sopra la prima soglia critica del 10%: Abruzzo e Umbria (12%), Sicilia (13%), ...

