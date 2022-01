(Di martedì 4 gennaio 2022) L’azienda cerca nuovo personale per diverse mansioni. Presentazione Candidatura entro il 14 gennaio 2022., gruppo ferroviario che fa parte di Ferrovie dello Stato, effettuerà nuove assunzioni dicon proattività, motivazione, curiosità intellettuale e professionale, ottime capacità comunicative, relazionali e di sintesi, capacità di pianificazione, capacità di teamworking e di problem solving, orientamento al risultato e al cliente. L’azienda assumerà nuovo personale per diverse mansioni: Assistenti Lavori Realizzazione Opere Tecnologiche, che dovranno controllare i lavori eseguiti dall’appaltatore nel rispetto di normativa, disposizioni di legge e obblighi contrattuali, predisporre la documentazione formale e la contabilità mensile, sorvegliare le attività di costruzione, effettuare il monitoraggio delle ...

Advertising

Soverato : Trenitalia: assunzione di diplomati e laureati - palermomaniait : Trenitalia: assunzione di diplomati e laureati - - cittadiariano : Trenitalia: assunzione di diplomati e laureati - isNews_it : Trenitalia: assunzione di diplomati e laureati - -

Ultime Notizie dalla rete : Trenitalia assunzione

L'azienda cerca nuovo personale per diverse mansioni. Presentazione Candidatura entro il 14 gennaio 2022, gruppo ferroviario che fa parte di Ferrovie dello Stato, effettuerà nuove assunzioni di diplomati e laureati con proattività, motivazione, curiosità intellettuale e professionale, ottime ......e Costa Crociere offrono tre nuovi corsi di formazione gratuita finalizzati all'a bordo ...posts Navigazione articoli Attiva la conciliazione paritetica per i passeggeri diSanremo,...Trenitalia, gruppo ferroviario che fa parte di Ferrovie dello Stato, effettuerà nuove assunzioni di diplomati e laureati con proattività, motivazione, curiosità intellettuale e professionale, ottime c ...Prima i treni, poi il trasporto pubblico locale. Il 2022 inizia con un doppio sciopero dei mezzi, con due agitazioni che andranno in scena in meno di sette giorni a Milano e nel resto d'Italia. I pri ...