Tremonti: “Non fu Prodi a portarci nell’euro, lo volle la Germania. Temeva la nostra competitività” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Non è stato Romano Prodi a portare l’Italia nell’euro”. Giulio Tremonti in un’intervista dell’Agenzia Vista svela chi e percé decise l’entrata del nostro Paese nella moneta unica, vent’anni fa. L’ex ministro dell’Economia smonta, pertanto, la ricostruzione ufficiale che dà al papà dell’Ulivo il “merito” ( ammesso che sia un merito) di averci condotto nell’euro. Dice Tremonti: Euro, Tremonti rivela: “Fu un presidente svizzero e rivelarmi che…” “Ricordo bene come mi disse un grande presidente svizzero – ha rivelato in collegamento all’evento: Noi e l’euro: 20 anni di storia, organizzato da Assoeureca.eu -. Che i banchieri tedeschi non volevano l’Italia nell’euro e che gli industriali tedeschi Temevano un’Italia fuori dall’euro e competitiva”. In altre ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) “Non è stato Romanoa portare l’Italia”. Giulioin un’intervista dell’Agenzia Vista svela chi e percé decise l’entrata del nostro Paese nella moneta unica, vent’anni fa. L’ex ministro dell’Economia smonta, pertanto, la ricostruzione ufficiale che dà al papà dell’Ulivo il “merito” ( ammesso che sia un merito) di averci condotto. Dice: Euro,rivela: “Fu un presidente svizzero e rivelarmi che…” “Ricordo bene come mi disse un grande presidente svizzero – ha rivelato in collegamento all’evento: Noi e l’euro: 20 anni di storia, organizzato da Assoeureca.eu -. Che i banchieri tedeschi non volevano l’Italiae che gli industriali tedeschino un’Italia fuori dall’euro e competitiva”. In altre ...

Advertising

SecolodItalia1 : Tremonti: “Non fu Prodi a portarci nell’euro, lo volle la Germania. Temeva la nostra competitività”… - LorenzoOlivier : RT @ElioLannutti: Ex-ministro Tremonti: “Fu un errore non prevedere la banconota da un euro come per il dollaro”. In compenso Bce fece stam… - Rocha496 : @Libero_official Credo in Tremonti, tedeschi e francesi ci hanno sempre invidiato. Non credo per il nostro tenore d… - ForexOnlineMeIt : L'#euro compie 20 anni, Tremonti: «Fu un errore non introdurre la banconota da un #euro ... - Giovann91620348 : Giulio Tremonti, la verità sull'euro: 'Non è stato Prodi a farci entrare'. Il retroscena sugli industriali tedeschi… -