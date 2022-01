Advertising

sportli26181512 : Totti, la profezia di papà, l'addio amaro: Florenzi-Roma storia d'amore e ferite: Totti, la profezia di papà, l'add… - Gazzetta_it : Totti, la profezia di papà, l'addio amaro: Florenzi-Roma è una storia d'amore e ferite #Milan - gilnar76 : La PROFEZIA CLAMOROSA su LUKAKU ?????? #Asroma #Forzaroma #Roma #Seriea #Totti -

Ultime Notizie dalla rete : Totti profezia

La Gazzetta dello Sport

... la prima volta contro la Roma a San Siro, lo stadio in cui ha segnato il primo gol in Serie A nove anni fa, buttandosi in mezzo su un cross di, stravolgendo ladel padre. All'andata ...... notte mistica nata anni prima, quando il Florenzi tredicenne passava il pallone acon le mani. 'Prima o poi glielo darai con i piedi'.di papà. Déjà vu ? Famiglia umile la sua, la ...L'esterno azzurro si sta rilanciando al Milan dopo essere finito ai margini in giallorosso. E ora calcia anche le punizioni: "A Roma e Parigi non potevo neppure avvicinarmi al pallone..." ...In molti lo davano già per finito, il gol e la prova di Empoli hanno dimostrato il contrario. Lui intanto scherza sui social: “Mi sono fatto gol contro al fantacalcio...” ...