Torna in libreria "Le origini dello spirito capitalistico in Italia", opera prima del Fanfani "fascista" (Di martedì 4 gennaio 2022) Quante volte abbiamo sentito ripetere che il capitalismo è un prodotto del protestantesimo luterano? Tante, davvero. Fino a convincerci che se economie di nazioni cattoliche come Italia, Spagna e Portogallo non ne sono state mai contagiate fino in fondo, è solo perché protette dallo scudo della Controriforma. Ma è davvero così o forse ci troviamo di fronte a un formidabile ribaltamento del rapporto tra causa ed effetto, nel senso che è stato il capitalismo ad appoggiarsi alla Riforma più di quanto questa lo abbia covato? È la tesi che fa da filo conduttore a "Le origini dello spirito capitalistico in Italia", libro scritto da Amintore Fanfani nel 1933. E che Torna in libreria per i tipi di Ar (22,80 €) in copia anastatica curata da ...

