Tiscali e Linkem si fondono per creare un nuovo riferimento top nelle tlc italiane: ecco cosa cambierà (Di martedì 4 gennaio 2022) Tiscali e Linkem Retail annunciano la loro fusione. Il completamento del progetto è previsto entro il primo semestre del 2022. Nuova fusione Tiscali-Linkem prevista per il primo semestre 2022 – Computermagazine.itE' ufficiale, Tiscali diventerà il quinto operatore di telecomunicazioni nel mercato fisso italiano e primo negli accesi ultrabroadband nelle tecnologie FWA e FTTH con una quota di mercato complessiva del 19,4%, con Linkem come azionista di controllo. Bisognerà aspettare ancora per il completamento dell'azione, che, sappiamo avverrà entro il primo semestre del 2022. Ad oggi sia Tiscali che Linkem rappresentano grandi realtà imprenditoriali che hanno puntato tutto sulla professionalità e innovazione. Davide Rota, amministratore ...

