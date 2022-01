Theranos | l’unicorno fake di Elizabeth Holmes è stato scoperto Condannata la ceo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 4 gennaio 2022) Bastava una goccia di sangue per poter svolgere centinaia di analisi mediche in modo veloce e affidabile. Come? Grazie a una tecnologia rivoluzionaria, ovviamente, e a una ceo bionda, dagli enormi occhi azzurri e il tono messianico di chi ha guardato troppi keynote di Steve Jobs. La fine della saga di, famigerata startup che prometteva di cambiare per sempre la salute di milioni di persone, è stata scritta oggi, quando un tribunale della California ha condannato per frode la sua fondatrice, ceo,. Film, documentari, gli inevitabili podcast: tutti hanno raccontato l’ascesa e pirotecnica caduta dell’azienda, la Enron della Silicon Valley. Perchéaveva fregato tutti. Tutto quel mondo alla continua ricerca di un paladino del progresso, di un nuovo totem dell’innovazione, che aveva trovato ...