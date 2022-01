Theranos, Elizabeth Holmes lascia il tribunale dopo essere stata dichiarata colpevole di frode (Di martedì 4 gennaio 2022) L'imprenditrice Elizabeth Holmes " fondatrice di Theranos - lascia il tribunale federale della California, con il suo partner e i suoi genitori, dopo essere stata condannata per aver frodato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) L'imprenditrice" fondatrice diilfederale della California, con il suo partner e i suoi genitori,condannata per aver frodato ...

Advertising

fisco24_info : Usa, condannata per frode fondatrice Theranos Elizabeth Holmes: Rischia fino a 20 anni di carcere… - melamorsicata : Vi ricordate del caso Theranos? Elizabeth Holmes è stata incriminata con 4 capi d’accusa. Rischia fino a 20 anni d… - ItaliaStartUp_ : Caso Theranos, Elizabeth Holmes giudicata colpevole per frode - AGI - Agenzia Italia - EnricoPascucci : Elizabeth Holmes è stata condannata per truffa - News24_it : Elizabeth Holmes è stata condannata per truffa - Il Post -