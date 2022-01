The Weeknd torna con un nuovo album "pericoloso", tra gli ospiti Jim Carrey (Di martedì 4 gennaio 2022) Il buio, gli ostacoli, il pericolo. E tanti amici che arrivano in suo soccorso. The Weeeknd ha pubblicato sui social un trailer in cui annuncia l'uscita del nuovo album ' Dawn fm ' il 7 gennaio. Del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 gennaio 2022) Il buio, gli ostacoli, il pericolo. E tanti amici che arrivano in suo soccorso. The Weeeknd ha pubblicato sui social un trailer in cui annuncia l'uscita del' Dawn fm ' il 7 gennaio. Del ...

Advertising

gallovichalice : RT @ing3stibile: NUOVO ALBUM DI THE WEEKND NON MI SENTO MOLTO BENE - gallovichalice : RT @ing3stibile: il sette gennaio potremmo ascoltare il nuovo album di the weeknd insieme ma tu.. - samuinthedark : venerdì esce il nuovo album di the weeknd, VOLO - elperiodico : The Weeknd anuncia por sorpresa la fecha de su quinto disco, 'Dawn FM' - ironman_naruto : RT @ing3stibile: il sette gennaio potremmo ascoltare il nuovo album di the weeknd insieme ma tu.. -