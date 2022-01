"Test fai da te agli studenti per il ritorno a scuola" (Di martedì 4 gennaio 2022) Il governatore del Veneto lancia la proposta: "Diamo a tutti gli studenti un kit per il Test fai da te, da eseguire in classe con compagni e insegnanti. Tornare a scuola a febbraio? Non sarebbe una tragedia" Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) Il governatore del Veneto lancia la proposta: "Diamo a tutti gliun kit per ilfai da te, da eseguire in classe con compagni e insegnanti. Tornare aa febbraio? Non sarebbe una tragedia"

Record di contagi negli Stati Uniti dopo le festività di fine anno: oltre un milione di casi in un giorno. Zaia: «Diamo test fai da te agli studenti. Se i dati peggiorano, riaprire a febbraio non è tragico» Zaia: «Scuola, diamo test fai da te agli studenti. Se i dati peggiorano riapriamo a febbraio»