Ultime Notizie dalla rete : Tennis Torneo Tennis: Torneo Melbourne. Seppi nel main draw, Vavassori eliminato Il 37enne di Caldaro supera le qualificazioni battendo l'argentino Baez in due set MELBOURNE (AUSTRALIA) - Andreas Seppi ha conquistato un posto nel main draw del "Melbourne Summer Set", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 521mila dollari in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 37enne di Caldaro, n.102 ATP e quinta testa di serie delle qualificazioni, dopo aver ...

Tennis: Torneo Adelaide. Musetti eliminato al primo turno Il 19enne di Carrara cede in tre set al giapponese Taro Daniel ADELAIDE (AUSTRALIA) - Lorenzo Musetti sconfitto nel primo turno dell'"Adelaide International", Atp 250 dotato di 500.000 dollari di ...

Il 37enne di Caldaro supera le qualificazioni battendo l'argentino Baez in due set MELBOURNE (AUSTRALIA) - Andreas Seppi ha conquistato un posto nel main draw del "Melbourne Summer Set",ATP 250 dotato di un montepremi di 521mila dollari in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 37enne di Caldaro, n.102 ATP e quinta testa di serie delle qualificazioni, dopo aver ...