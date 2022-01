Tennis, Naomi Osaka: “Gli obiettivi del 2022? Non riguardano strettamente il campo” (Di martedì 4 gennaio 2022) Naomi Osaka è tornata a giocare. La Tennista giapponese infatti nel WTA 250 di Melbourne si è misurata e ha battuto, col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, la francese Cornet approdando così agli ottavi di finale del torneo (si disputeranno contro la belga Maryna Zanevska) che prepara ai prossimi Australian Open. Ma quando si parla della Tennista classe 1997, il tema di campo, per certi versi, diventa quasi secondario, come lei stessa ha specificato nella conferenza stampa post match tenutasi sul suolo australiano: “Per il 2022? Non ho obiettivi che riguardano strettamente il campo”. Poi ha aggiunto: “Venire in Australia mi piace: è sempre una boccata d’aria fresca, l’anno scorso ci ho vinto uno Slam, ma ora non credo di ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022)è tornata a giocare. Lata giapponese infatti nel WTA 250 di Melbourne si è misurata e ha battuto, col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, la francese Cornet approdando così agli ottavi di finale del torneo (si disputeranno contro la belga Maryna Zanevska) che prepara ai prossimi Australian Open. Ma quando si parla dellata classe 1997, il tema di, per certi versi, diventa quasi secondario, come lei stessa ha specificato nella conferenza stampa post match tenutasi sul suolo australiano: “Per il? Non hocheil”. Poi ha aggiunto: “Venire in Australia mi piace: è sempre una boccata d’aria fresca, l’anno scorso ci ho vinto uno Slam, ma ora non credo di ...

Advertising

teletext_ch_it : Tennis: ritorno vincente di Naomi Osaka - RSIsport : ?? Naomi Osaka torna alle competizioni e batte, non senza difficoltà, Alizé Cornet in tre set #RSISport - sportface2016 : #Tennis #WTAMelbourne1 L'ordine di gioco di domani, esordio per Naomi #Osaka - sportli26181512 : Tennis, Osaka torna in campo dopo 4 mesi: sarà agli Australian Open: Dopo oltre quattro mesi di assenza dai campi d… - TennisWorldit : Naomi Osaka ritorna in campo: difenderà il titolo agli Australian Open -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Naomi L'obiettivo di Simona Halep: 'Voglio divertirmi e non pensare solo ai risultati' Sarà del torneo anche Naomi Osaka , che ha vissuto una stagione molto complicata nel 2021 a causa ... 'In questa fase della mia vita vedo il tennis in modo diverso, lo prendo come una gioia, e sono ...

Wta Melbourne 1, programma e ordine di gioco martedì 4 gennaio con Osaka Grande attesa soprattutto per l'esordio di Naomi Osaka, che aprirà il programma della Rod Laver Arena contro la francese Cornet. In campo anche gli ultimi match delle qualificazioni e altri incontri ...

Tennis, Naomi Osaka: "Gli obiettivi del 2022? Non riguardano strettamente il campo" OA Sport Tennis, Naomi Osaka: “Gli obiettivi del 2022? Non riguardano strettamente il campo” Naomi Osaka è tornata a giocare. La tennista giapponese infatti nel WTA 250 di Melbourne si è misurata e ha battuto, col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, la francese Cornet approdando così agli ottavi di f ...

Tabellone Wta Melbourne 1 2022: si ritira Giorgi, al via Osaka Il tabellone del torneo Wta 250 di Melbourne 1 2022, in programma da martedì 2 a domenica 9 gennaio. E’ arrivata la notizia del ritiro di Camila Giorgi, che perciò non sarà p ...

Sarà del torneo ancheOsaka , che ha vissuto una stagione molto complicata nel 2021 a causa ... 'In questa fase della mia vita vedo ilin modo diverso, lo prendo come una gioia, e sono ...Grande attesa soprattutto per l'esordio diOsaka, che aprirà il programma della Rod Laver Arena contro la francese Cornet. In campo anche gli ultimi match delle qualificazioni e altri incontri ...Naomi Osaka è tornata a giocare. La tennista giapponese infatti nel WTA 250 di Melbourne si è misurata e ha battuto, col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, la francese Cornet approdando così agli ottavi di f ...Il tabellone del torneo Wta 250 di Melbourne 1 2022, in programma da martedì 2 a domenica 9 gennaio. E’ arrivata la notizia del ritiro di Camila Giorgi, che perciò non sarà p ...