Tennis, Lorenzo Musetti: “Peccato per il ko, avevo fatto una buona partita. Ora giocherò Pune dopo l’Australia, poi Doha e Dubai” (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzo Musetti non inizia nel migliore dei modi il suo 2022. L’azzurro, infatti, ha ceduto al primo turno del torneo ATP 250 Adelaide 1, contro il nipponico Taro Daniel. Il numero 125 del ranking mondiale ha vinto con il punteggio di 6-4 6-7 6-3 in 2:33 minuti di gioco. Un incontro definito “altalenante” dal toscano, nel quale non è mai riuscito a strappare il servizio all’avversario. Ad ogni modo il nostro portacolori prova ad analizzare questa sua prima uscita più per quello che rappresenta in sè, piuttosto che pensando solamente a quanto visto in campo. dopotutto siamo ancora ai nastri di partenza del 2022 Tennistico, con il mirino ben puntato da tutti verso l’Australian Open. “Ho svolto tre settimane di preparazione più i giorni qui ad Adelaide – le sue parole riportate da ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022)non inizia nel migliore dei modi il suo 2022. L’azzurro, infatti, ha ceduto al primo turno del torneo ATP 250 Adelaide 1, contro il nipponico Taro Daniel. Il numero 125 del ranking mondiale ha vinto con il punteggio di 6-4 6-7 6-3 in 2:33 minuti di gioco. Un incontro definito “altalenante” dal toscano, nel quale non è mai riuscito a strappare il servizio all’avversario. Ad ogni modo il nostro portacolori prova ad analizzare questa sua prima uscita più per quello che rappresenta in sè, piuttosto che pensando solamente a quanto visto in campo.tutto siamo ancora ai nastri di partenza del 2022tico, con il mirino ben puntato da tutti verson Open. “Ho svolto tre settimane di preparazione più i giorni qui ad Adelaide – le sue parole riportate da ...

