Tennis, la Federtennis australiana spiega le motivazioni sull'esenzione vaccinale di Novak Djokovic (Di martedì 4 gennaio 2022) Il mondo del Tennis è stato scosso in maniera notevole nella giornata odierna dal "Caso Novak Djokovic". Il numero uno del mondo, infatti, è stato in dubbio per lo Slam di Melbourne fino alle ultime ore, perché le sue posizioni contro il vaccino per il Covid-19 sono ben note e nello Stato di Victoria è vietato l'ingresso alle persone non vaccinate. Il Tennista serbo, invece, ha avuto una esenzione medica, come ha comunicato lui stesso per mezzo di un post sui suoi canali social, nel quale raccontava di essere in partenza per l'Australia dopo aver ottenuto il pass. A questo punto "apriti cielo", con polemiche vibranti verso il vincitore di 20 tornei del Grande Slam e, soprattutto, verso chi gli ha concesso un lasciapassare davvero complicato da capire. La Federazione Tennis australiana, ...

