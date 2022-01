(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. - (Adnkronos) - "Capisco che ci possailche sia stata fatta una legge 'ad personam' perma iocheall'vaccinale. Non penso che questa commissione di medici chiamata a decidere sulle richieste disia stata condizionata dall'importanza delta serbo, soprattutto considerando il rigore con cui l'Australia sta affrontando la pandemia". L'ex capitano azzurro di Coppa Davis Corradocommenta così la decisione di concedere l'dal vaccino al numero uno del mondo Novakper partecipare all'Australian Open. "Non conosco la situazione medica diné i motivi ...

Tennis: Barazzutti, 'esenzione a Djokovic? Ci può essere sospetto ma credo ne avesse diritto'

