Tennis: Australian Open, esenzione medica a Djokovic dopo rigoroso percorso di verifica (Di martedì 4 gennaio 2022) Melbourne, 4 gen. – (Adnkronos) – L'esenzione a Novak Djokovic è stata garantita dopo "un rigoroso percorso di verifica che ha coinvolto due gruppi separati di medici indipendenti, chiamati a valutare se le richieste di esenzione fossero compatibili con le linee guida dell'Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)". Così gli organizzatori dell'Australian Open in una nota dopo l'ufficialità dell'esenzione medica concessa al numero uno del mondo Novak Djokovic.

