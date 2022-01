Tennis: Australian Open, Djokovic parte per Melbourne, concessa esenzione da vaccino (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. - (Adnkronos) - Il campione in carica Novak Djokovic prenderà parte all'Australian Open, prima prova del Grande Slam, al via il 17 gennaio a Melbourne. Al 34 serbo, numero uno del mondo, è stata concessa l'esenzione dal vaccino. Lo ha reso noto lo stesso Djokovic con un post su Instagram. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. - (Adnkronos) - Il campione in carica Novakprenderàall', prima prova del Grande Slam, al via il 17 gennaio a. Al 34 serbo, numero uno del mondo, è statal'dal. Lo ha reso noto lo stessocon un post su Instagram.

