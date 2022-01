Tennis, ATP Melbourne 2022: i risultati di giornata. L’argentino Facundo Bagnis elimina Andy Murray (Di martedì 4 gennaio 2022) Subito una grande sorpresa nel torneo ATP di Melbourne, che si disputa proprio sui campi che ospiteranno gli Australian Open 2022. L’argentino Facundo Bagnis ha sconfitto in tre set Andy Murray, ottenendo una delle vittorie più prestigiose della sua carriera. Il numero 76 del mondo ha superato il britannico in tre set con il punteggio di 6-3 5-7 6-3 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Ottima giornata anche per i Paesi Bassi. Gli “orange” Botic Van De Zandschulp e Tallon Griekspoor si sono qualificati per il secondo turno, dopo aver sconfitto rispettivamente il francese Adrian Mannarino per 6-4 6-3 ed il tedesco Dominik Koepfer sempre in due set (6-3 6-4). Inizio di torneo da dimenticare per i colori tedeschi. Infatti oltre a Koepfer, è stato ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Subito una grande sorpresa nel torneo ATP di, che si disputa proprio sui campi che ospiteranno gli Australian Openha sconfitto in tre set, ottenendo una delle vittorie più prestigiose della sua carriera. Il numero 76 del mondo ha superato il britannico in tre set con il punteggio di 6-3 5-7 6-3 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Ottimaanche per i Paesi Bassi. Gli “orange” Botic Van De Zandschulp e Tallon Griekspoor si sono qualificati per il secondo turno, dopo aver sconfitto rispettivamente il francese Adrian Mannarino per 6-4 6-3 ed il tedesco Dominik Koepfer sempre in due set (6-3 6-4). Inizio di torneo da dimenticare per i colori tedeschi. Infatti oltre a Koepfer, è stato ...

