Tennis, Atp Cup: Italia-Francia 3-0 (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo la sconfitta di misura contro i padroni di casa dell’Australia, gli azzurri si rimettono subito in corsa per la qualificazione superando i “cugini” d’Oltralpe Leggi su itasportpress (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo la sconfitta di misura contro i padroni di casa dell’Australia, gli azzurri si rimettono subito in corsa per la qualificazione superando i “cugini” d’Oltralpe

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - Gazzetta_it : Atp Cup, grande riscatto Italia: 3-0 alla Francia. Ma per la semifinale non basta (ancora) #tennis - SkySport : Italia-Francia 3-0, gli Azzurri sperano ancora con Berrettini e Sinner: ora si tifa Russia #SkySport #SkyTennis… - acocukora : RT @Connessioni: Sospendere #novakdjokovic da tutti i tornei di tennis al mondo e tagliare il suo ranking atp. Subito. - Bruno79577450 : RT @angelomangiante: Amo troppo il tennis per non sentirmi indignato. Anche con gli organizzatori degli Open d'Australia. Sono stato dieci… -